Баскетболист "Филадельфии" Батлер собирается стать свободным агентом

ТАСС, 15 июня. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер откажется от опции продления контракта с командой на следующий сезон и станет свободным агентом. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo Sports.

Гарантированная часть соглашения с баскетболистом истекла после окончания сезона-2018/19. Форвард может продлить договор еще на год и получить за это $19,8 млн, приняв решение до 29 июня, однако он намерен отказаться от активации данной опции контракта. Вместо этого Батлер хочет выйти на рынок свободных агентов. Сообщается, что на баскетболиста претендует "Лос-Анджелес Лейкерс", но "Филадельфия" попробует сохранить игрока.

Батлер начал сезон-2018/19 в "Миннесоте", через месяц после старта перебравшись в "Филадельфию". Сообщалось, что у игрока конфликт с руководством и тренером, которые не договорились об обмене баскетболиста в межсезонье. По этой причине Батлер и начал сезон в "Миннесоте", несмотря на запрошенный переход.

В составе "Филадельфии" он отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 18,2 очка, 5,3 подбора и 4 передачи. В плей-офф, где команда в первом раунде победила "Бруклин" (4-1), а затем уступила будущему чемпиону "Торонто" (3-4), на его счету 19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи.