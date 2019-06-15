Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

"Федор подписал новый контракт с Bellator. Подробности будут позднее", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС в субботу сообщили в команде 42-летнего спортсмена.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко на данный момент также является председателем наблюдательного совета Союза ММА России.