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Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Подробности соглашения будут известны позднее
Федор Емельяненко ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС в субботу сообщили в команде 42-летнего спортсмена.

"Федор подписал новый контракт с Bellator. Подробности будут позднее", - сказал собеседник агентства.

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Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко на данный момент также является председателем наблюдательного совета Союза ММА России.

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