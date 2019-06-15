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Федор Емельяненко заявил, что с нетерпением ждет следующего боя

Ранее 42-летний спортсмен подписал новый контракт с Bellator
Федор Емельяненко ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко с нетерпением ждет возможности провести следующий поединок в Bellator. Об этом говорится в заявлении спортсмена, поступившего в распоряжение ТАСС.

Как стало известно ранее в субботу, 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

"Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - сказал Емельяненко.

26 января Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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