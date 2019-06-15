Глава Bellator рад, что Федор Емельяненко завершит карьеру боем в его организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава Bellator Скотт Кокер рад, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершит карьеру поединком в его организации. Об этом говорится в заявлении президента промоушена, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Как стало известно ранее в субботу, 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

"Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях", - сказал Кокер.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.