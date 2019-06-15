Объявлено о создании Всемирного боксерского фонда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Всемирный боксерский фонд будет создан с участием ведущих мировых боксерский организаций. Об этом было объявлено в субботу на Всемирном боксерском форуме, который проходит в Екатеринбурге.

"Умар Кремлев предложил нам создать фонд. Мы согласились с этой инициативой, нам необходимо способствовать развитию бокса и помогать боксерам", - сказал президент IBF Дэрил Пиплз.

Всемирный боксерский фонд возглавит Кремлев. "Я благодарен за доверие, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России. - В управлении фондом будут принимать участие все президенты организаций, также будут участвовать олимпийские чемпионы. Фонд будет прозрачным".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания. "Мы будем обсуждать с МОК ситуацию, сложившуюся с AIBA. В течение двух недель фонд начнет работу", - добавил Кремлев.