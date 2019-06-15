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Федор Емельяненко планирует провести следующий бой до конца года

Ранее 42-летний боец подписал новый контракт с Bellator
Федор Емельяненко ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко планирует провести следующий бой в Bellator до конца года. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе организации.

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В субботу стало известно о том, что 42-летний боец подписал новый контракт с Bellator.

"Это контракт на несколько поединков. Планируется, что он проведет следующий бой до конца года", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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