Нападающий Свитов подписал контракт с клубом КХЛ "Локомотив"

ТАСС, 15 июня. Нападающий Александр Свитов подписал контракт с ярославским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 36-летним спортсменом рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Свитов в составе казанского "Ак Барса" провел 30 матчей (два из которых - в плей-офф), забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач.

С 2013 года Свитов играл за "Ак Барс", в составе казанского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Также Свитов в сезоне-2010/11 стал обладателем трофея в составе уфимского "Салавата Юлаева", за который играл с 2010 по 2013 год.

В 2001 году Свитов был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" в первом раунде под третьим номером. Выступал в "Тампе" и "Коламбусе", а также в таких клубах Американской хоккейной лиги, как "Спрингфилд", "Гамильтон", "Сиракьюз".

Свитов является чемпионом мира 2012 года. В молодежном составе сборной России (до 20 лет) он завоевал золотую медаль мирового первенства (2002).

"Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне. В плей-офф ярославская команда обыграла "Сочи" (счет в серии 4-2), а затем уступила санкт-петербургскому СКА (1-4).