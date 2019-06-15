Боец ММА Минаков думал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков предполагал, что его соотечественник Федор Емельяненко завершит карьеру после поражения в январе 2019 года от американца Райана Бейдера. Об этом 34-летний спортсмен сообщил в субботу ТАСС.

В субботу было объявлено о том, что 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

"Ничего плохого в этом [решении Емельяненко] нет, - сказал Минаков. - Если он продолжает, значит, чувствует в себе силы на еще какое-то количество боев. Считаю, что это личное дело каждого спортсмена - решить, когда завершить карьеру".

По мнению Минакова, у Емельяненко в последнее время не получается в ММА, но он чувствует в себе силы для продолжения карьеры. "Спорт - это такое явление, где бывают и взлеты, и падения - в последнее время у Федора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор. Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение (от 36-летнего Бейдера - прим. ТАСС) и будет завершающим боем", - признал 34-летний спортсмен.

"Любой хочет закрыть поражение, если оно есть, а будет ли соперник слабым - никто не будет искать такого. Понятие "слабый соперник" в тяжелом дивизионе спорное. Там слабых бойцов нет, все относительно. У каждого свое понимание этого понятия, но их практически не бывает: кто-то менее обученный и более мощный, кто-то больше борется, кто-то более универсальный", - добавил он.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. После возвращения в декабре 2015 года он провел шесть боев, одержав в них четыре победы и потерпев два поражения.