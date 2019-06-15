Боец ММА Харитонов готов провести бой с Федором Емельяненко

В субботу было объявлено о том, что 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. Соглашение подразумевает проведение нескольких поединков. Харитонов также выступает в Bellator.

"Молодец! Только вперед и ни шагу назад", - сказал Харитонов, узнав о решении 42-летнего Емельяненко продолжить карьеру в Bellator.

"Я не хочу драться с Федором, но если нас в Bellator сведут, то мне придется с ним выступать, - заявил он. - Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator и, если Скотт Кокер (глава Bellator - прим. ТАСС) скажет мне, что нужно выступать с Федором, я буду с ним драться".

На вопрос о том, кто еще может стать соперником Емельяненко по следующему бою, Харитонов не стал называть конкретных фамилий, отметив, что в их весовой категории много бойцов.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. После возвращения в декабре 2015 года он провел шесть боев, одержав в них четыре победы и потерпев два поражения.

Харитонов провел в ММА 36 поединков, в которых одержал 28 побед (16 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися. Следующий бой Харитонов проведет в Bellator 24 августа в США против американца Мэтта Митриона.