{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тренер Федора Емельяненко Тайссе еще не принял решение о дальнейшей работе с бойцом

В субботу россиянин подписал новый контракт с организацией Bellator

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Продолжение совместной работы российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко с тренером Питером Тайссе находится под вопросом. Об этом Тайссе заявил ТАСС в субботу по телефону.

На эту тему
Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

В субботу стало известно о том, что 42-летний боец подписал новый контракт с Bellator. Соглашение предусматривает проведение нескольких поединков.

"Пока не знаю, буду ли я работать с Федором. Я разочарован боем против [Райана] Бейдера", - сказал Тайссе.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator. После этого поражения Тайссе заявил, что в случае продолжения выступлений Емельяненко он не будет участвовать в подготовке россиянина. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

Футбол в Италии
СМИ: Бекхэм пригласил нападающего "Интера" Икарди перейти в его клуб
Англичанин является владельцем клуба "Интер Майами"
Читать полностью