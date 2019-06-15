Тренер Федора Емельяненко Тайссе еще не принял решение о дальнейшей работе с бойцом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Продолжение совместной работы российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко с тренером Питером Тайссе находится под вопросом. Об этом Тайссе заявил ТАСС в субботу по телефону.

В субботу стало известно о том, что 42-летний боец подписал новый контракт с Bellator. Соглашение предусматривает проведение нескольких поединков.

"Пока не знаю, буду ли я работать с Федором. Я разочарован боем против [Райана] Бейдера", - сказал Тайссе.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator. После этого поражения Тайссе заявил, что в случае продолжения выступлений Емельяненко он не будет участвовать в подготовке россиянина. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.