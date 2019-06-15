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Афанасьева выиграла чемпионат России по ходьбе на 50 км с высшим мировым достижением

Второе место заняла Маргарита Никифорова, третьей стала Надежда Мокеева
Клавдия Афанасьева Альберт Стародубцев/ТАСС
Описание
Клавдия Афанасьева
© Альберт Стародубцев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Спортсменка из Мордовии Клавдия Афанасьева заняла первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Она показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит китаянке Лю Хун, которая победила 9 марта на турнире в Китае с результатом 3:59.15. Этот рекорд еще должен пройти ратификацию в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Афанасьева стала первой россиянкой, прошедшей дистанцию 50 км быстрее четырех часов. Второе место на чемпионате России в Чебоксарах также заняла представительница Мордовии Маргарита Никифорова (4:05.57), третьей стала выступавшая за Московскую область Надежда Мокеева (4:22.22).

По причине того, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF приостановлено, судьям международной категории из других стран запрещено обслуживать соревнования в России под угрозой дисквалификации, а трасса в Чебоксарах, соответственно, не прошла международную сертификацию. Поэтому результат Афанасьевой не может быть признан мировым рекордом.

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