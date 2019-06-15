СМИ: Бекхэм пригласил нападающего "Интера" Икарди перейти в его клуб

ТАСС, 15 июня. Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил аргентинского нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди перейти в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации издания, 26-летний Икарди может всерьез рассмотреть это предложение от Бекхэма, который является владельцем "Интер Майами", из-за проблем в итальянском клубе. "Интер Майами" должен провести дебютный сезон в MLS в 2020 году.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди близок к уходу из "Интера" этим летом, так как он не входит в планы главного тренера клуба Антонио Конте, возглавившего команду 31 мая. Кроме того, отношения аргентинца с клубом сильно испортились из-за лишения его капитанской повязки три месяца назад.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл 219 матчей, в которых отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач, дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом национального первенства. За сборную Аргентины нападающий сыграл восемь матчей, в которых забил один мяч.