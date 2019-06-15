Мозгов не уверен, что успеет восстановиться от травмы к Кубку мира по баскетболу

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" Тимофей Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к Кубку мира по баскетболу и помочь сборной России. Об этом он заявил ТАСС.

Мозгов не провел ни одной игры в сезоне-2018/19 в НБА из-за травмы колена.

"Мое восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой, - сказал Мозгов. - Но не знаю, буду ли готов к Кубку мира, пока не знаю".

В апреле серьезную травму получил основной разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов и не сыграет на турнире.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Предстоящий турнир станет 18-м по счету. Российские баскетболисты на групповом этапе сыграют со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.