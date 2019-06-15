Афанасьевой, быстрее всех в мире прошедшей 50 км, тяжелее всего пришлось на последних 5 км

23-летняя Афанасьева показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит китаянке Лю Хун, которая победила 9 марта на турнире в Китае с результатом 3:59.15. Этот рекорд еще должен пройти ратификацию в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Клавдии Афанасьевой, установившей в субботу на чемпионате России в Чебоксарах высшее мировое достижение в спортивной ходьбе на 50 км, тяжелее всего пришлось на последних пяти километрах. Об этом Афанасьева сообщила ТАСС в субботу после выступления.

"Я очень довольна своим результатом, передо мной стояла задача пройти лучше мирового рекорда, и я ее решила, - сказала Афанасьева. - Но останавливаться на этом нельзя, буду идти вперед. На дистанции у меня были моменты, когда накатывала усталость, но я рада, что сумела справиться со всеми трудностями. Особенно тяжело пришлось на последних пяти километрах".

Афанасьева стала первой россиянкой, прошедшей дистанцию 50 км быстрее четырех часов. Второе место на чемпионате России в Чебоксарах также заняла представительница Мордовии Маргарита Никифорова (4:05.57), третье стала выступавшая за Московскую область Надежда Мокеева (4:22.22).

"Не знаю, что будет дальше. У меня сейчас только одно желание - отдохнуть после такого старта. А потом буду опять тренироваться. В ближайшее время планирую опять подать заявку на нейтральный статус. Я не работаю с дисквалифицированными тренерами и понимаю всю ситуацию", - заметила чемпионка России.

Афанасьева в мае 2018 года была лишена статуса нейтрального спортсмена из-за сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. В начале 2019 года эта спортсменка вновь подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса, которая позднее была отклонена.

По причине того, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF приостановлено, судьям международной категории из других стран запрещено обслуживать соревнования в России под угрозой дисквалификации, а трасса в Чебоксарах не прошла международную сертификацию. Поэтому результат Афанасьевой не может быть признан мировым рекордом.