{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Легионеры и игроки сборных из ФК "Локомотив" пройдут медосмотр перед сезоном индивидуально

процедура медосмотра состоится 19 июня
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" перед началом сезона организует медицинский осмотр для иностранных футболистов и игроков национальных сборных в индивидуальном порядке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года принимали Гилерме, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (сборная России), Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия (сборная Грузии), Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (сборная Польши).
"Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом сезоне "Локомотив" стал обладателем Кубка России и занял второе место в национальном первенстве, что дало право московской команде попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Сезон для "Локомотива" начнется 6 июля матчем за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита".

Теги
Российский футбол
ЧМ по санному спорту 2021 года перенесен из Калгари в Уистлер
Решение было принято на конгрессе Международной федерации санного спорта
Читать полностью