Сборная России по волейболу одержала седьмую победу в Лиге наций, обыграв канадцев

ТАСС, 15 июня. Мужская сборная России одержала победу над командой Канады в восьмом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в иранской Урмии.

Матч завершился со счетом 3-1. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1-3, затем обыграла японцев (3-1), сербов (3-2), португальцев (3-0), американцев (3-0), итальянцев (3-0) и поляков (3-1).

Следующую встречу российские волейболисты проведут 16 июня против сборной Ирана там же в Урмии.

Сборная России возглавила турнирную таблицу Лиги наций, одержав семь побед и набрав 20 очков. Далее расположились команды Ирана и Франции, одержавшие шесть побед в семи играх (19 очков).

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.