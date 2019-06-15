Россиянка Авдеева завоевала золото ЧМ в стрельбе из блочного лука

ТАСС, 15 июня. Россиянка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Турнир проходит в Нидерландах.

В финале 30-летняя спортсменка победила американку Пейдж Пирс со счетом 142:141.

Авдеева завоевала единственную медаль сборной России на турнире. Соревнования завершатся 16 июня, российские спортсмены в воскресенье не будут бороться за медали.

Ранее на турнире женская российская команда по стрельбе из классического лука завоевала олимпийскую лицензию, дойдя до 1/4 финала.

Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит раз в два года. На турнире 2017 года Мексике россияне также завоевали одну медаль - золото в классическом луке выиграла Ксения Перова.