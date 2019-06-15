Голландские футболистки обыграли сборную Камеруна в матче чемпионата мира

ТАСС, 15 июня. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц забитыми мячами отметились Вивианн Мидема (41-я, 85-я минуты) и Доминик Блодворт (48), у проигравших отличилась Габриэль Онгене, выступающая за московский ЦСКА.

Голландки лидируют в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков, вторыми идут канадки (3), третьей - сборная Новой Зеландии (0), четвертой - команда Камеруна (0). В следующем туре сборная Нидерландов сыграет с командой Канады, камерунки встретятся с новозеландками. Оба матча пройдут 20 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.