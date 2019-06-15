Серебряный призер ОИ-2012 Торлопова возглавила женскую комиссию Федерации бокса России

ТАСС, 15 июня. Надежда Торлопова избрана председателем женской комиссии Федерации бокса России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба организации.

Решение о создании комиссии было принято по итогам женской конференции Всемирного боксерского форума, который проходит в Екатеринбурге. Отмечается, что Торлопова была избрана председателем комиссии единогласно. Помимо нее, в состав комиссии вошли Софья Очигава, Юлия Гольтякова, Татьяна Чалая, Галина Язвенко, Светлана Бердова, Оксана Шаброва, Елена Смирнова, Нина Головина, Маргарита Тароватова, Анна Балашова, Елена Васильева, Оксана Исаева, Мария Карабанова.

Торлопова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.