Глава Федерации стрельбы из лука РФ назвал выступление сборной на ЧМ не очень успешным

Мировое первенство завершилось в субботу в голландском Хертогенбосе. Сборная России завоевала одну медаль - золото в активе Натальи Авдеевой, которая стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выступление российских лучников на прошедшем чемпионате мира нельзя назвать успешным. Об этом ТАСС в субботу заявил по телефону глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"Мужчины не завоевали лицензий ни личных, ни командных, поэтому не очень удачно [выступили]. Жалко, что мужчины уже который олимпийский цикл не могут показать хороший результат - то ли мы их так готовим, то ли еще какие-то причины, их надо анализировать. В отличие от мужской команды, женская завоевала лицензии, но мы рассчитывали на медали, однако вмешивались разные проблемы, то волнение, то болезнь. Стоит заметить, что технические результаты очень выросли, особенно у азиатских команд, очень много сенсаций", - заявил Ешеев.

"Рад за Наташу, она чемпионка мира прошлого года в зале, теперь на открытом воздухе, она сейчас готовится выступить на Европейских играх в Минске", - прокомментировал победу Авдеевой Ешеев.

"В следующем году отбор будет в Берлине, три команды еще должны будут завоевать лицензии. Видимо, там будет конкретная драка за первые места", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит раз в два года. На турнире 2017 года в Мексике россияне также завоевали одну медаль - золото в классическом луке выиграла Ксения Перова.