"Локомотив-Кубань" направит большую часть бюджета на развитие молодежного баскетбола

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб "Локомотив-Кубань" направит значительную часть бюджета на развитие молодежного баскетбола. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь - заместитель генерального директора РЖД, председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков.

"В сентябре в Краснодаре будет построен молодежный тренировочный центр, аналогов которому нет в стране, уже запущен целый ряд детских проектов. У клуба хорошо развиваются молодежные команды, начиная с 2002 года рождения у нас очень сильные баскетболисты и отличные перспективы, поэтому мы значительную часть средств перенаправили в это направление. Пройдет время, и посмотрим, кто кому скажет спасибо", - сказал Мещеряков. При этом он отказался называть конкретные цифры.

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно данным турнира за прошлый год, "Локомотив-Кубань" является третьим клубом в лиге по величине бюджета - 1,1 млрд рублей. РЖД выделяет клубу порядка 700 млн рублей. Бюджеты будущего сезона будут открыты лигой в августе-сентябре.

"Нам интересно развитие молодежного баскетбола. Краснодар по размерам - это Сербия, а сербский детский чемпионат - это мама, а у нас играть не с кем. Я хочу задуматься об этом, а не о том, сколько в чемпионате играет легионеров. Хочу задуматься о том, что будет завтра с российским баскетболом", - заявил Мещеряков.

"При этом мы хотим, чтобы "Локомотив-Кубань" выигрывал. Без большого клуба нельзя создать пирамиду, люди должны куда-то стремиться", - добавил собеседник ТАСС.