Глушаков заявил, что не знает, останется ли в "Спартаке"

ТАСС, 15 июня. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков заявил, что не знает, останется ли в команде. Об этом он сообщил в Instagram.

Глушаков был выведен из основного состава 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября вернулся к тренировкам с основой.

Игрок рассказал, что всегда бился за красно-белых и делал все для того, чтобы клуб показывал хорошие результаты. Футболист отметил, что выполнял тренерские установки, полностью выкладываясь на занятиях, и честно исполнял обязанности капитана команды.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.