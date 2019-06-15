Сборная Запада стала победителем турнира Кубок ПФЛ "Переправа"

ТАСС, 15 июня. Сборная Запада одержала победу над юношеской сборной России (игроки не старше 20 лет) со счетом 2:1 в финальном матче турнира Кубок Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - "Переправа". Соревнования проходили в Саранске.

В турнире принимали участие сборные, составленные из игроков не старше 21 года, выступающих за команды каждой из зон третьего по силе дивизиона чемпионата России, ПФЛ, - "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье", "Восток", а также юношеская сборная России. Ранее в субботу в матче за пятое место сборная Востока обыграла команду Юга (4:4, по пенальти - 4:2), а в игре за третье место сборная Центра оказалась сильнее команды Урала-Приволжья (5:1).

Турнир "Переправа" с участием молодых футболистов проводился с 1978 по 1991 год, затем он был возрожден в 2003 году под названием "Надежда" и проводился до 2010 года. В разные годы в соревнованиях участвовали такие футболисты, как Станислав Черчесов, ныне занимающий должность главного тренера сборной России, Александр Бородюк, Юрий Жирков, Алан Дзагоев.