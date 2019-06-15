Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев победили в суперфинале Мировой серии в миксте

ТАСС, 15 июня. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями технической и произвольной программ в соревнованиях смешанных дуэтов в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Будапеште.

В технической программе спортсмены показали результат 90,7902 балла. Вторыми стали японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (87,3446), третьими - испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,6330).

В произвольной программе Гурбанбердиева и Мальцев набрали 93,0667 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,8000), третье - Абэ и Адати (88,9667).

Соревнования в Будапеште завершатся 16 июня.