Чемпион России ходок Широбоков заявил, что не общается с дисквалифицированными тренерами

Широбоков - серебряный призер чемпионата мира - 2017 в ходьбе на 20 км. Весной 2018 года он был лишен допуска на международные старты из-за сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Победитель чемпионата России 2019 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков продолжает тренироваться в ожидании допуска на международные старты. Как сообщил ТАСС спортсмен, он в настоящее время не имеет контактов с дисквалифицированными тренерами.

"С дисквалифицированными тренерами я не общаюсь, меня тренируют Сергей Никитин и Константин Начаркин. Да, расследование проходило, но судить о достаточности доказательств мне сложно. Я спортсмен, мое дело тренироваться", - заметил Широбоков.

"Я не знаю, что буду делать дальше, все будет зависеть от того, получу ли я допуск, - продолжил собеседник ТАСС. - Мне остается только продолжать тренироваться и ждать решения IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]. Я подал заявку уже давно, но до сих пор не получил ответа. Мне трудно судить о причинах такого молчания".

На чемпионате России в Чебоксарах Широбоков победил с результатом 1 час 19 минут 26 секунд. Второе место занял Роман Евстифеев (1:21.17), третьим стал Алексей Кудашкин (1:21.30).

"Мне хотелось, конечно, сегодня пройти быстрей, но учитывая, что у меня в прошлом году были проблемы со здоровьем, я доволен этим результатом. Зимой у меня время было лучше, но там соревнования проходили в остром соперничестве. Тогда в Сочи мы с Василием Мизиновым боролись до последних метров. Здесь же вторую половину я вынужден был идти в одиночестве, так как Роман Евстифеев не смог выдержать моего темпа", - заключил чемпион России.