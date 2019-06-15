Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы, так как хочет сделать Москву спортивнее

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Советник генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив" бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, так как хочет сделать Москву лучше в спортивном плане. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу VII созыва, - сказал Булыкин. - Я москвич, люблю Москву, хочется сделать ее краше и спортивнее, спорт мне близок, поэтому хочется, чтобы в каждом дворе были спортивные площадки, безопасность была и дети занимались спортом, физкультурой, а не сидели в подъездах, пили и курили. Я думаю, если будут комфортные дворы, то и бабушкам будет приятно сидеть на скамеечках и смотреть, как молодежь занимается спортом, а не какими-то другими вещами. Программа плюс-минус сформирована, конечно, я буду ее презентовать, но сейчас идет сбор подписей, естественно, все будет в социальных сетях".

"Пока я остаюсь советником генерального директора в "Локомотиве", посмотрим, как будет дальше. Я работаю и надеюсь приносить пользу клубу. С [генеральным директором "Локомотива" Василием] Кикнадзе мы постоянно на связи, я помогаю, мы все время советуемся. Я благодарен, что меня ценят", - добавил Булыкин.

В качестве футболиста Булыкин выступал за московские "Локомотив", "Динамо", немецкие "Байер", "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хаг", "Аякс", "Твенте", нижегородскую "Волгу". За сборную России форвард провел 15 матчей, в которых забил 7 мячей.