Лашмановой обидно пропускать один международный сезон за другим, но она верит в лучшее

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Елене Лашмановой очень обидно на протяжении нескольких сезонов пропускать из-за отсутствия допуска один зарубежный старт за другим, но она продолжает верить в лучшее. Об этом Лашманова сообщила ТАСС.

Лашманова, имеющая в активе золото чемпионата мира - 2013, в 2014 году была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2016 года она вернулась в спорт, однако из-за отсутствия допуска на международные старты вынуждена выступать только на внутрироссийских соревнованиях.

"Мы все переживаем, что до сих пор нет допуска, но надеемся, что нас когда-нибудь все-таки допустят. Поэтому и подготовка получается нервозной. Но обидно, что год за годом мы пролетаем. Но все равно надеюсь на лучшее", - сказала спортсменка.

Лашманова в субботу заняла первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Она показала результат 1 час 27 минут и 19 секунд. Второе место на турнире в Чебоксарах заняла еще одна представительница Мордовии Эльвира Хасанова (1:28.15), третьей стала Надежда Сергеева (1:30.54), выступающая за Московскую область.

"Я не ставила перед собой задачу улучшить мировой рекорд, главное для меня было победить красиво технически. У меня была в этом сезоне немного другая система подготовки, которая не позволяла пройти быстрее всех в мире", - подчеркнула спортсменка.

"Несмотря на то, что у меня нет нейтрального статуса, я слежу за выступлениями своих зарубежных коллег. Основными соперницами для нас всегда были представительницы Азии, но сейчас и девочка из Колумбии показывает высокие результаты", - заключила Лашманова.