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Сборные по футболу

Сборные Венесуэлы и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Встреча группы А завершилась со счетом 0:0
Футболист "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан (справа) AP Photo/Andre Penner
Описание
Футболист "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан (справа)
© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 16 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Арбитры встречи отменили два гола, которые забила сборная Перу. В первом тайме отличился Кристофер Гонсалес, во втором - нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. В обоих эпизодах голы были отменены после обращения к видеоассистенту рефери. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Венесуэлы Луис Маго.

В ночь на субботу в другом матче группы A сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0. Во втором туре пройдут матчи Бразилия - Венесуэла и Боливия - Перу.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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