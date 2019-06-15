Сборные Венесуэлы и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 16 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Арбитры встречи отменили два гола, которые забила сборная Перу. В первом тайме отличился Кристофер Гонсалес, во втором - нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. В обоих эпизодах голы были отменены после обращения к видеоассистенту рефери. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Венесуэлы Луис Маго.
En el mundial sub-20, en las eliminatorias y ahora en la copa América: Perú 0-0 Venezuela y todo por el genio de otro mundo, con 21 años Wuilker el gato Fariñez #SportsAS pic.twitter.com/KEfe1hVz5j— Felipe Suárez (@ansuark) June 15, 2019
В ночь на субботу в другом матче группы A сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0. Во втором туре пройдут матчи Бразилия - Венесуэла и Боливия - Перу.
Кубок Америки завершится 7 июля.