Сборные Венесуэлы и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 16 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Арбитры встречи отменили два гола, которые забила сборная Перу. В первом тайме отличился Кристофер Гонсалес, во втором - нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. В обоих эпизодах голы были отменены после обращения к видеоассистенту рефери. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Венесуэлы Луис Маго.