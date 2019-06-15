Латвиец Бриедис победил Гловацкого и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 16 июня. Латвиец Майрис Бриедис стал финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Риге, он выиграл у поляка Кшиштофа Гловацкого техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Во втором раунде Бриедис ударил соперника локтем, за что судья снял с него очко. После этого латвиец отправил Гловацкого в нокдаун. Судья не услышал гонга об окончании раунда, боксеры продолжили борьбу, и поляк побывал еще в одном нокдауне. В начале третьего раунда Гловацкий снова оказался на полу, и судья остановил поединок.

В послужном списке 34-летнего Бриедиса - 26 побед (19 нокаутом), одно поражение. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), с которым расстался в январе 2018 года, проиграв украинцу Александру Усику в полуфинале WBSS первого сезона.

32-летний Гловацкий потерпел второе поражение в карьере при 31 победе (19 нокаутом). В прошлом бою, в четвертьфинале WBSS, он победил россиянина Максима Власова и завоевал титул временного чемпиона мира WBO. До этого он владел поясом WBO в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Соперником Бриедиса в финальном бою будет кубинец Юниэль Дортикос, который в другом полуфинале ранее в Риге выиграл у американца Эндрю Табити нокаутом в 10-м раунде.

Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).