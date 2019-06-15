СМИ: баскетболист "Нью-Орлеана" Дэвис продолжит карьеру в "Лейкерс"

ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" договорился с "Нью-Орлеаном" об обмене форварда Энтони Дэвиса. Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Нью-Орлеан" получит за 26-летнего баскетболиста защитников Лонзо Болла, Джоша Харта, форварда Брэндона Ингрэма и три пика первого раунда драфта, в том числе четвертый выбор на драфте, который состоится 20 июня в Бруклине.

В январе Дэвис запросил обмен в другую команду. По данным СМИ, главным претендентом на него были "Лейкерс", но сделка в зимнее трансферное окно не состоялась. Форвард доиграл сезон в составе "Нью-Орлеана".

По данным ESPN, на Дэвиса также претендовали "Бостон", "Бруклин" и "Лос-Анджелес Клипперс".

По итогам регулярного чемпионата "Нью-Орлеан" занял 13-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Дэвис провел 56 матчей и в среднем за игру набирал 25,9 очка, делал 12 подборов и 3,9 передачи.

Дэвис был выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером на драфте 2012 года. Он шесть раз участвовал в Матче всех звезд НБА. В составе сборной США в 2012 году Дэвис стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, в 2014 году - победителем чемпионата мира в Испании.