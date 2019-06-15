Экипаж SMP Racing сошел с дистанции гонки "24 часа Ле-Мана" в результате аварии Оруджева

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing под номером 17 в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразена завершил борьбу в гонке "24 часа Ле-Мана".

На 11-м часу марафона Оруджев, находившийся за рулем прототипа BR1, потерял управление, вылетел с трассы и влетел в отбойник, сильно повредив машину. На момент аварии экипаж шел на третьем месте.

Второй экипаж SMP Racing (#11) в составе россиян Виталия Петрова и Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна на данный момент занимает четвертое место. На первой и второй позициях в гонке идут экипажи "Тойоты".