Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 16 июня. Сборная Колумбии победила команду Аргентины со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, встреча состоялась на стадионе "Фонте-Нова" в Салвадоре.

Голы забили Рохер Мартинес (71-я минута) и Дуван Сапата (86).

Колумбийский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Вилмар Барриос провел на поле весь матч.

Сборная Аргентины не проигрывала на турнире в основное время 16 матчей подряд (12 лет). В финале Кубка Америки 2007 года аргентинцы уступили команде Бразилии со счетом 0:3. В 2011 году они проиграли в серии пенальти в 1/4 финала уругвайцам, в 2015 и 2016 годах - в финале чилийцам.

В группе B также выступают команды Парагвая и Катара, которые проведут очный матч в воскресенье. Во втором туре пройдут матчи Колумбия - Катар и Аргентина - Парагвай. Встречи состоятся 20 июня.

Чаще остальных Кубок Америки выигрывала сборная Уругвая (15 раз). Второе место занимают аргентинцы (14), третье - бразильцы (восемь). Победителем двух предыдущих розыгрышей турнира, прошедших в 2015 и 2016 годах, стала сборная Чили, в обоих финалах команда в серии пенальти обыграла аргентинцев.

Формат турнира

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие все 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.