Месси заявил, что сборной Аргентины нужно поскорее забыть о поражении от колумбийцев

ТАСС, 16 июня. Сборная Аргентины должна забыть матч первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу против команды Колумбии и двигаться дальше. Такое мнение высказал капитан аргентинской сборной Лионель Месси, слова которого приводит Ассоциация футбола Аргентины.

Встреча группы B Кубка Америки, которая прошла в ночь на воскресенье по московскому времени, завершилась победой колумбийцев со счетом 2:0. Аргентинцы впервые за 12 лет проиграли на турнире в основное время.

"Мы должны вынести из этой игры позитивные моменты, которые, по моему мнению, были, и думать о следующих матчах. У нас еще есть шансы на этом турнире и нужно поднять головы и идти дальше. Конечно, трудно принять это поражение, но было бы ошибкой думать теперь об этом, мы должны идти шаг за шагом. Матч с парагвайцами будет ключевым", - сказал Месси.

В группе B также выступают команды Парагвая и Катара, которые проведут очный матч в воскресенье. Во втором туре пройдут матчи Колумбия - Катар и Аргентина - Парагвай. Встречи состоятся 20 июня.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие все 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал. Турнир проходит в Бразилии.