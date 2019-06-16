Клуб НХЛ "Питтсбург" обменял финского защитника Мяяття в "Чикаго"

ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял финского защитника Олли Мяяття в "Чикаго" на немецкого нападающего Доминика Кахуна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Питтсбурга".

В завершившемся сезоне 24-летний финн провел 61 матч (один из них в плей-офф), отметившись одной заброшенной шайбой и 13 результативными передачами. Мяяття является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2016, 2017), а также бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года.

23-летний Кахун в прошедшем сезоне дебютировал в НХЛ и принял участие в 82 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи. На прошедшем чемпионате мира по хоккею Кахун в составе сборной Германии провел восемь игр, набрав пять очков (1 шайба + 4 передачи). Кахун является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.

"Питтсбург" в турнирной таблице Восточной конференции занял шестое место, а в первом раунде плей-офф НХЛ уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (0-4). "Чикаго" в таблице Западной конференции стал десятым, не сумев пробиться в плей-офф.