СМИ: ЦСКА готов заплатить за футболиста Влашича €13,5 млн

ТАСС, 16 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА готов заплатить за трансфер хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича €13,5 млн. Об этом в воскресенье сообщило британское издание The Sun.

По информации издания, ЦСКА готов полностью выкупить 21-летнего полузащитника, который в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды. Однако "Эвертон" предпочитает оформить трансфер Влашича в английский клуб, претендовавший ранее на хорвата "Ньюкасл" не готов заплатить за Влашича столько же, сколько ЦСКА.

Соглашение Влашича с "Эвертоном" рассчитано до окончания сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА в 31 матче (Российская премьер-лига - 25, Лига чемпионов - 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.