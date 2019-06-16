Поздняков: Всероссийский олимпийский день станет одним из главных спортивных событий лета

В этом году спортивный праздник посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и предстоящим II Европейским играм в Минске.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ХХХ Всероссийский олимпийский день стартовал в воскресенье в столичных "Лужниках". По словам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, праздник станет одним из главных спортивных событий лета в Москве.

"Всероссийский олимпийский день - это не только уникальная возможность встретиться и пообщаться с олимпийскими чемпионами разных лет, но и попробовать свои силы во многих видах спорта, - заметил на церемонии открытия Поздняков. - Формат мероприятия таков, что каждый его участник получит множество предложений о том, как интересно и с пользой для здоровья провести время на многочисленных спортивных площадках в "Лужниках".

"Уверен, что для всех любителей спорта и здорового образа жизни в нашей стране этот традиционный спортивно-массовый праздник станет одним из самых главных событий наступающего лета", - сказал глава ОКР.

В "Лужниках" начали свою работу площадки по различным видам спорта, запланированы мастер-классы по футболу, самбо, керлингу, гандболу, санному спорту, скейтбордингу, настольному теннису, серфингу, фехтованию, восточным единоборствам, спортивной борьбе, баскетболу и т. д. В рамках мероприятий состоялся легкоатлетический забег на 3 км с участием спортсменов - инвалидов по зрению.

Кульминацией Дня станет футбольный матч между командами чемпионов и призеров Олимпийских игр по летним и зимним видам спорта.