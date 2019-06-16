Церемония проводов сборной России на Европейские игры состоялась в "Лужниках"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония проводов олимпийской сборной России на II Европейские игры прошла в воскресенье в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония состоялась в рамках празднования XXX Всероссийского олимпийского дня, мероприятия проходят на территории спорткомплекса "Лужники".

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков передал знамя спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. Знаменосцем команды России на церемонии открытия Игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Ожидается, что в Минске выступят 225 российских спортсменов.

"Спасибо вам за доверие, это для меня большая честь. Думаю, сборная России сделает все, чтобы стать первой на соревнованиях, продолжив славные традиции отечественного спорта", - признался Осипенко.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч спортсменов из почти 50 стран разыграют 200 комплектов медалей. На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).