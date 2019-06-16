СМИ: футболист "Лацио" Бадель может перейти в "Зенит"

ТАСС, 16 июня. Хорватский полузащитник итальянского футбольного клуба "Лацио" Милан Бадель может продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените". Об этом в воскресенье сообщил итальянский портал Tuttomercatoweb.

По информации издания, в 30-летнем полузащитнике также заинтересованы французский "Бордо" и турецкий "Фенербахче". Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривал Баделя в качестве замены аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который в январе перешел в французский "Пари Сен-Жермен".

Соглашение Баделя с "Лацио" рассчитано до конца сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне Бадель во всех турнирах провел 26 матчей и забил один гол, а также стал обладателем Кубка Италии. Бадель в составе загребского "Динамо" является четырехкратным чемпионом Хорватии, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист в разное время выступал за хорватскую "Локомотиву", немецкий "Гамбург" и итальянскую "Фиорентину".

В составе сборной Хорватии Бадель сыграл в 47 матчах, в которых отметился двумя голами. Бадель вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где его команда уступила Франции со счетом 2:4.

В завершившемся сезоне "Зенит" стал чемпионом России. Благодаря этому команда из Санкт-Петербурга выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.