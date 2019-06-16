Тренер синхронисток Данченко может пропустить первенство Европы из-за отсутствия визы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко может пропустить первенство Европы среди юниоров в Чехии из-за задержки в получении визы. Об этом она сообщила ТАСС в воскресенье по телефону.

Во вторник в Праге стартует первенство Европы по синхронному плаванию. Соревнования пройдут с 18 по 23 июня.

"Отдала делать визу в проверенные руки, документы были поданы 30 мая, но у них возникла какая-то проблема, они даже не смотрят на число вылета. Я буду как-то завтра пытаться через все возможные связи получить визу, потому что спортсменка уже сегодня с командой полетела, а я со старшим дуэтом осталась еще на пару тренировок на базе "Озеро Круглое". Если юниорка будет выступать без меня, то это будет не очень хорошо - это солистка юниорской сборной Татьяна Гайдай", - заявила Данченко.

"Остальная команда подавала [документы] на короткую визу, чехи, скорее всего, дали им короткую на сроки соревнований. Мне нужна виза длинная, потому что мне еще ехать в Словакию, Словению, мне некогда каждый раз делать визу, поэтому я подала в свое агентство на длинную, первый раз случился такой форс-мажор. На соревнованиях есть тренеры группы, есть главный тренер юниорской сборной Наталия Анатольевна Мендыгалиева, но без меня - это сразу минус результат", - заключила она.

Под руководством Данченко сборная России в соревнованиях дуэтов стала победителем четырех Олимпиад подряд (2004, 2008, 2012, 2016). Специалист с 2001 года отвечает за подготовку российских спортсменок в дуэтах и соло, в число которых входят Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Варвара Субботина, ставшие многократными победителями чемпионатов мира и Европы.