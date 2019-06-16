Тренер сборной: чемпионат России в Чебоксарах доказал силу отечественной спортивной ходьбы

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июня. /ТАСС/. Завершившийся в субботу в Чебоксарах чемпионат России по спортивной ходьбе был ознаменован рядом высоких результатов. Как сказал ТАСС старший тренер сборной России по легкой атлетике в группе выносливости Дмитрий Зорин, прошедший турнир доказал, что отечественные ходоки остаются конкурентоспособными и будут готовы бороться за медали после своего возвращения на международные старты.

Чемпионат России стартовал рано утром в субботу с мужского и женского захода на 50 км.

"Если говорить про мужчин, то я очень расстроен, что в очередной раз судьи сняли с дистанции Дементия Чепарева, - заметил Зорин. - Это наш лидер, который, как все говорят, обладает хорошей техникой, но он тем не менее вынужден был досрочно завершить борьбу. Сняли быстро, всего за один километр на такой длинной дистанции. Будем разбираться, хотя на судей мы, конечно, давить не станем".

"Порадовали, конечно, занявший первое место Сергей Шарыпов и пришедший к финишу вторым Николай Сергеев. Если бы наша федерация была сейчас восстановлена в международных правах и трасса, соответственно, получила бы сертификацию, то оба этих ходока выполнили бы в субботу олимпийский норматив. Мы все очень ждем возвращения. И когда наших спортсменов допустят, то они докажут, что готовы достойно выступать на тех же Олимпийских играх", - считает собеседник ТАСС.

23-летняя Клавдия Афанасьева на дистанции 50 км показала результат на минуту лучше мирового рекорда. "Афанасьева показала, что она находится в блестящей форме, она готовится и движется в правильном направлении. И в случае допуска на международные старты Клавдия будет там бороться за самые высокие места", - считает Зорин.

На двадцатке лидеры те же

Во второй половине дня в рамках чемпионата России состоялись мужской и женский заходы на 20 км. Победы в них одержали, соответственно, серебряный призер ЧМ-2017 Сергей Широбоков и олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова.

"Что касается мужской двадцатки, то не выступавший в Чебоксарах Василий Мизинов у нас является сейчас бесспорным лидером на двадцатикилометровке, - подчеркнул тренер. - Это показал и его последний старт на майском Кубке Европы в Испании, где у него и с техникой было все в порядке. На Мизинова, который пропустил чемпионат России, мы продолжаем рассчитывать, сейчас он готовится к молодежному чемпионату Европы и взрослому мировому первенству. Если бы Василий выступал в Чебоксарах, то они с Широбоковым боролись бы до самого конца, но считаю, что шансы Мизинова на победу были бы выше, чем у Сергея".

"Если говорить про женскую двадцатку, то тут не обошлось без страстей. Но все, кто претендовали на медали, сумели дойти до финиша. Все лидеры расположились в том порядке, в каком и ожидалось. Лашманова и финишировавшая второй молодая Эльвира Хасанова в иных условиях считались бы выполнившими олимпийский норматив", - заключил Зорин.