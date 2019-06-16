Всероссийская федерация волейбола ожидает высокую посещаемость на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассчитывает на высокую посещаемость на матчах чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдет в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки. Соревнования пройдут с 5 по 11 августа.

"Учитывая, что чемпионат пройдет в "Лужниках", а это место является очень спортивным, думаю, посещаемость будет высокая. Прошлый год показал (в Москве прошел этап Мирового тура - прим. ТАСС), что интерес есть, билетная программа работает. Мы уже запустили продажу, пока данных у меня нет, но думаю, что проблем со зрителями не будет", - сказал Яременко.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году матчи турнира впервые проходили в четырех городах в Нидерландах.