Оруджев возложил на себя вину за аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды SMP Racing Егор Оруджев назвал себя виновным в причинах аварии во время гоночного марафона "24 часа Ле-Мана". Об этом он рассказал журналистам.

Экипаж SMP Racing в составе Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразена сошел с дистанции на 11-м часу гонки. Оруджев, находящийся в тот момент за рулем, допустил ошибку, в результате которой прототип вылетел с трассы в стену. На тот момент экипаж шел на третьем месте.

"Я допустил небольшую ошибку, которая очень дорого стоила. Не повезло, что она произошла именно в том месте, если там ошибаешься, то это почти наверняка сход, - сказал Оруджев. - Я хотел продолжить гонку, повреждения машины были не очень серьезными, все можно было устранить, но маршалы (сотрудники трассы, ответственные за соблюдение правил при авариях - прим. ТАСС) не позволили мне сделать этого, поскольку мигал красный огонек, который говорил о том, что мне нужно было в обязательном порядке ехать в медицинский центр".

"Физически чувствую себя нормально, а вот морально - не очень, - продолжил гонщик. - Обидно, полностью подвел команду - партнеров, механиков, инженеров. Хотел бы сказать большое спасибо команде, они проделали огромную работу, до того момента у нас все шло хорошо. Очень зол на себя, но хочу поблагодарить партнеров, которые меня поддержали".

Второй экипаж SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна на данный момент идет третьим. На первом и втором местах располагаются экипажи "Тойоты".