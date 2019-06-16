В США рубашка легендарного бейсболиста Бейба Рута продана за рекордные $5,6 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Рубашка, которую носил один из самых известных в США бейсболистов Бейб Рут (1895-1948), продана за $5,6 млн на торгах, организованных в Нью-Йорке аукционным домом Hunt Auctions.
Как сообщили в Twitter в субботу представители дома, это самая крупная сумма, которую когда-либо выплачивали за выставленный на торги лот, имеющий отношение к истории спорта. Рут, выступавший в начале XX века за клубы "Бостон Ред Сокс" и "Нью-Йорк Янкиз", по данным экспертов Hunt Auctions, выходил на поле в данной рубашке в период с 1928 по 1930 год.
На рубашке с короткими рукавами из серой фланели на уровне груди имеется надпись синими буквами: Yankees. На воротнике вышита фамилия спортсмена. По данным экспертов, на рубашке сохранились "оригинальные пуговицы".
Рут, получивший за свое мастерство прозвище "Султан удара", считается одним из лучших бейсболистов в истории США. Он прославился не только блестящей игрой во время спортивных соревнований, но и регулярным участием в благотворительных мероприятиях.
Принадлежавшие этому спортсмену вещи неизменно вызывают большой интерес у коллекционеров. Так, в мае 2012 года рубашка, которую некогда носил Рут, была продана в США с аукциона за $4,4 млн. Эта сумма стала на тот момент рекордной для спортивных лотов. Теперь этот рекорд побит.
В феврале 2014 года на торгах в Нью-Йорке продали за $717 тыс. принадлежавшие Руту золотые карманные часы фирмы Gruen VeryThin. Часы изготовлены в форме пятиугольника, их корпус сделан из золота. На нем, в частности, выгравировано имя Рута, надпись "Янкиз, всемирный чемпионат 1923 года", а также изображение летящего в воздухе бейсбольного мяча и трех игроков.