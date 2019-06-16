В США рубашка легендарного бейсболиста Бейба Рута продана за рекордные $5,6 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Рубашка, которую носил один из самых известных в США бейсболистов Бейб Рут (1895-1948), продана за $5,6 млн на торгах, организованных в Нью-Йорке аукционным домом Hunt Auctions.

Как сообщили в Twitter в субботу представители дома, это самая крупная сумма, которую когда-либо выплачивали за выставленный на торги лот, имеющий отношение к истории спорта. Рут, выступавший в начале XX века за клубы "Бостон Ред Сокс" и "Нью-Йорк Янкиз", по данным экспертов Hunt Auctions, выходил на поле в данной рубашке в период с 1928 по 1930 год.

На рубашке с короткими рукавами из серой фланели на уровне груди имеется надпись синими буквами: Yankees. На воротнике вышита фамилия спортсмена. По данным экспертов, на рубашке сохранились "оригинальные пуговицы".