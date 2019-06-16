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Россиянки Сельвановская и Степанова стали третьими на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани

ТАСС, 16 июня. Российские спортсменки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова завоевали бронзовую медаль пятого этапа Гран-при по прыжкам в воду, который проходит в итальянском Больцано. Спортсменки соревновались в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Россиянки набрали 226,98 балла. Победили итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани, показавшие результат 284,10 балла. Вторыми стали румынские спортсменки Николета Мускалу и Крина Тофан (274,92 балла).

Этап Гран-при в Больцано завершится позднее в воскресенье. Следующий этап пройдет в Каире с 21 по 24 июня.

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