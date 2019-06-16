Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".

Для российской команды, которая выступает на отечественном прототипе BR1, подиум в главном классе гонки стал первым в истории. Другой экипаж SMP Racing - в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразена - сошел с дистанции на 11-м часу гонки в результате аварии Оруджева.

Особой интриги перед стартом гонки не было, главным вопросом был кто из двух экипажей "Тойоты" одержит победу. После ухода из чемпионата мира по гонкам на выносливость "Порше" "Тойота" осталась единственной командой с заводской поддержкой, остальные представители класса LMP1 - частные коллективы, которые ни по финансам, ни по технике не могут составить конкуренцию японскому концерну. Поэтому победитель прошедшей гонки был известен еще до старта на 99%, помешать японцам выиграть могли лишь технические проблемы или непредвиденные обстоятельства, но их не произошло.

Победу в гонке одержал экипаж "Тойоты" в составе бывших пилотов "Формулы-1" - испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьяна Буэми и японца Кадзуки Накадзимы. Они же стали победителями суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость, который завершился этапом в Ле-Мане. Второе место у экипажа "Тойоты" в составе британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса.

В классе LMP2 большую часть гонки лидировал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, француза Жана-Эрика Верня и голландца Йоба ван Эйтерта. В прошлом году команда наконец смогла победить во втором по значимости классе "24 часов Ле-Мана", однако после финиша подверглась дисквалификации за нарушение технического регламента. Казалось, что в этом году удача вернет им все сполна, но за шесть часов до финиша в дело вмешалась поломка, на устранение которой потребовалось достаточно времени и которая отбросила команду далеко назад.

В итоге победу в LMP2 второй год подряд одержал экипаж Signatech Alpine Matmut в составе французов Пьерра Тирье и Николя Лапьерра, бразильца Андре Неграо. Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж AF Corse в составе итальянца Алессандро-Пьера Гуиди, британца Джеймса Коладо и бразильца Даниэля Серры. В классе GTE-Am лучшим стал экипаж команды Keating Motorsport в составе голландца Йерона Блекемолена, американца Бена Китинга и бразильца Фелипе Фраги.

История гонки

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году прошел в 87-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимается единственная заводская команда - "Тойота".

Класс прототипов LMP2 отличается в первую очередь ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участниц. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров, - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин".

В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.