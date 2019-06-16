Шарапова не чувствует давления при возвращении на корт после пятимесячного перерыва

ТАСС, 16 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не ощущает давления от возвращения на корт после пятимесячного перерыва из-за травмы. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира Mallorca Open.

Шарапова последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года из-за травмы. Шарапова, получившая wild card от организаторов турнира в Испании, в 1/16 финала сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, встреча состоится 17 июня. Турнир на Мальорке завершится 23 июня.

"Я не чувствую давления от своего возвращения, я знаю, что есть молодые и талантливые игроки, у них есть хорошая возможность создать свои истории и навязать соперничество. Когда ты на корте, ты стараешься показать лучший результат, и я знаю, что от меня многого ждут. Я чувствую себя уже лучше, чем несколько месяцев назад", - сказала 32-летняя россиянка.

Она также отметила, что предстоящий турнир должен стать отличным местом для подготовки к Уимблдону. Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 1 по 14 июля.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 86-ю позицию.