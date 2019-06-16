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Шарапова не чувствует давления при возвращении на корт после пятимесячного перерыва

В первом круге турнира на Мальорке россиянка сыграет со словачкой Викторией Кужмовой
Мария Шарапова EPA-EFE/CATI CLADERA
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/CATI CLADERA

ТАСС, 16 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не ощущает давления от возвращения на корт после пятимесячного перерыва из-за травмы. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира Mallorca Open.

Шарапова последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года из-за травмы. Шарапова, получившая wild card от организаторов турнира в Испании, в 1/16 финала сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, встреча состоится 17 июня. Турнир на Мальорке завершится 23 июня.

"Я не чувствую давления от своего возвращения, я знаю, что есть молодые и талантливые игроки, у них есть хорошая возможность создать свои истории и навязать соперничество. Когда ты на корте, ты стараешься показать лучший результат, и я знаю, что от меня многого ждут. Я чувствую себя уже лучше, чем несколько месяцев назад", - сказала 32-летняя россиянка.

Она также отметила, что предстоящий турнир должен стать отличным местом для подготовки к Уимблдону. Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 1 по 14 июля.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 86-ю позицию.

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