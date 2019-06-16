Баскетболист Понкрашов покинул УНИКС

ТАСС, 16 июня. Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов покинул команду. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба казанского клуба.

Понкрашов выступал за УНИКС с 2014 года. 33-летний защитник покинул клуб по окончании срока контракта.

"Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Понкрашов в сезоне-2018/19 провел 25 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 6,7 очка и совершая 2 подбора. В плей-офф турнира он сыграл в семи играх, в которых набирал 5,7 очка и совершая 1,7 подбора. В Еврокубке баскетболист провел 20 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набирал в среднем 4,7 очка и совершил 2,3 подбора.

Понкрашов также играл за санкт-петербургский "Спартак", московский ЦСКА, подмосковные "Химки", самарские "Красные Крылья", краснодарский "Локомотив-Кубань" и волгоградский "Красный Октябрь". Защитник четырежды становился чемпионом и обладателем Кубка России. В составе национальной сборной он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и победителем чемпионата Европы (2007).