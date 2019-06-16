Боксер Романов одержал 13-ю победу в профессионалах, победив Бракамонте в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Романов одержал 13-ю победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у аргентинца Ариэля Эстебана Бракамонте по очкам и завоевал глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелой весовой категории.

Романов в первом раунде отправил соперника в нокдаун, но в дальнейшем тот навязал сопротивление, и российскому боксеру пришлось очень непросто. На счету 33-летнего Романова теперь 13 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с июня 2016 года. Он завоевал первый титул в профессиональной карьере.

В любительском боксе Романов становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге побеждал нокаутом нынешнего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

В активе 26-летнего Бракамонте 9 побед (5 нокаутом), 3 поражения.

В другом поединке россиянин Алексей Папин победил румына Александру Юра техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул интернационального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. Первые два раунда прошли примерно в равной борьбе, в третьем Папин отправил соперника на пол, и судья остановил поединок. В послужном списке 31-летнего Папина теперь 11 побед (10 нокаутом, ни одного поражения). 34-летний Юр потерпел четвертое поражение при 18 победах (7 нокаутом).

Поединки прошли на турнире, организованном в рамках Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге. Главным событием турнира станет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг между россиянином Дмитрием Кудряшовым и конголезцем Илунгой Макабу.