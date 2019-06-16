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Россияне Лешуков и Семенов стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Соревнования проходят в Варшаве

ТАСС, 16 июня. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел в польской Варшаве.

В матче за третье место россияне обыграли соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счетом 21:19, 17:21, 16:14.

Победитель этапа в Польше определится 16 июня позднее. В матче за первое место бразильцы Эвандро Гонсалвеш Оливейра и Оскар Шмидт сыграют против норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума.

Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля.

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