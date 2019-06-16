Российский боксер Егоров одержал девятую победу на профессиональном ринге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Алексей Егоров одержал девятую победу в профессиональной карьере. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у украинца Романа Головащенко техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

Егоров дважды отправлял соперника на пол - во втором и третьем раундах, после второго падения судья решил остановить поединок. Первоначально Егоров должен был встретиться с бывшим претендентом на титул чемпиона мира кубинцем Майком Пересом, но того заменил Головащенко.

В послужном списке 27-летнего Егорова - 9 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения. Егоров - чемпион России и Европы среди любителей, профессиональную карьеру начал в декабре 2016 года. В 2017 году он стал чемпионом России, победив Андрея Князева техническим нокаутом в четвертом раунде, провел два поединка в США, в том числе выиграв у бывшего соискателя титула чемпиона мира нигерийца Латифа Кайоде техническим нокаутом в шестом раунде. В прошлом бою победил бывшего чемпиона мира по не входящей в число престижных версии Международной боксерской организации (IBO) в двух весовых категориях южноафриканца Томаса Остхейзена по очкам и завоевал титул интернационального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг.

В активе 31-летнего Головащенко 20 побед (18 нокаутом) и четыре поражения.

В другом поединке россиянин Юрий Кашинский выиграл у француза Оливье Вотрена по очкам и завоевал интерконтинентальный титул IBF и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента в весовой категории до 90,71 кг. В активе 33-летнего Кашинского теперь 18 побед (16 нокаутом), ни одного поражения, 29-летнего Вотрена - 14 побед (5 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.

Поединки прошли на турнире, организованном в рамках Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге. Главным событием турнира станет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг между россиянином Дмитрием Кудряшовым и конголезцем Илунгой Макабу.